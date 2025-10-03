МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МИД Польши заявили, что не планируют разрывать дипотношения с Россией

В случае «новых диверсий» Польша готова принять меры.
Екатерина Пономарева 2025-10-03 06:11:44
© Фото: Attila Husejnow, Global Look Press

Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Fakt.

Он уточнил, что в случае «новых диверсий» страна готова принять меры. Варшава может закрыть последнее генеральное консульство России из трёх работавших на территории Польши.

«Мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть ещё одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и это представительство», — высказался министр.

Напомним, 10 сентября утром премьер-министр страны Дональд Туск заявил о ночном нарушении воздушного пространства Польши якобы российскими дронами. В Министерстве обороны подтвердили, что ВС РФ атаковала объекты ВПК Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО начинает операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Такие меры альянс принимает в ответ на инцидент с дронами в Польше.

#Польша #НАТО #Сикорский #генконсульство #дипотношения
