Не успели отгреметь разговоры о создании так называемой стены дронов, которые завершились, по сути, нечем, как лидеры ЕС провели саммит организации, решения которой носят еще менее обязывающий характер. В интервью Politico дипломаты сравнили формат так называемого европейского политического сообщества, который 3 года назад предложил Макрон, чтобы обсудить, куда вообще движутся страны Старого Света, с бессмысленными свиданиями. Он охватывает 47 стран, включая Великобританию, премьеру которой Киру Стармеру пришлось срочно уехать из-за теракта в Манчестере, и лидеров государств, которые только стремятся к евроинтеграции.

Премьер Албании Эди Рама в шутливой форме потребовал от президента Франции извинений за оговорку Трампа, который спутал его страну с Арменией, и заявил, что помог урегулировать конфликт Албании с Азербайджаном.

Приехал в Данию и Зеленский, который еще накануне записал обращение, видимо, прямо в вагоне-ресторане. Он сулил европейцам расположение Трампа, если те поддержат 19-й пакет санкций. Но косвенно признал, что Вашингтон пока не ответил согласием на требование о передаче Украине дальнобойного оружия.

«Россия не остановится, пока ее не вынудят к этому. Я знаю, что некоторые из вас со своей стороны всерьез воспринимают ее угрозу. Другим она кажется чем-то отдаленным. Но никто из нас не должен быть наивным. Мы должны продолжать поставлять на Украину оружие и боеприпасы и делать это как можно скорее», - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как кость в горле у европейских стран стоит премьер Венгрии Виктор Орбан. Брюссельская евробюрократия не оставляет попыток начать переговоры об ускоренном вступлении в ЕС Украины даже без согласия всех стран-членов. Блумберг пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц даже подверг критике отказ Орбана поддержать совместный план действий в связи с якобы нарушением Россией воздушного пространства.

«На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, задействовав разные юридические ухищрения. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельские чиновники хотят начать войну», - заявил венгерский премьер.

На этом фоне запрет на полеты гражданских беспилотников, который действует всю эту неделю в связи с европейскими саммитами, и отправленный НАТО фрегат «Гамбург» часть жителей Дании восприняли как суету на ровном месте. Другие буквально восприняли как угрозу слова о планах России якобы на них напасть и по совету властей стали собирать тревожный чемоданчик.

«Это одеяло поможет мне согреться в случае экстренного отключения электричества. А это пластиковый контейнер для сбора воды. По сообщениям властей, нам нужно запастись ей как минимум на 3 дня. Это радио, которое может работать даже без батареек. Я буду там слушать дальнейшие распоряжения, если они будут. Это помогает мне хоть как-то успокоиться», - говорит одна из датчанок.

При этом в самом королевстве никаких обвинений России в связи с появлением над Дании загадочных дронов пока не выдвигали. Что, впрочем, не помешало Франции начать свое расследование.

По подозрению в причастности к их запуску якобы с борта находящегося под санкциями нефтяного танкера Boracay - его прежнее название Kiwala - задержали его капитана и помощника. Оба граждане Китая. Но в итоге помощника пришлось отпустить, а все, что смогли вменить капитану, - лишь отказ подчиниться требованиям.

«Во-первых, такой подход позволяет выявить российский теневой флот. Во-вторых, можно проверить соответствие судов международным стандартам. И в-третьих, и это очень важно, мы разрушаем бизнес-модель, выстроенную с 2022 года, задерживая суда на несколько дней или даже недель, вынуждая их владельцев перестраивать свою деятельность и терпеть убытки», - объяснил смысл акции Эмманюэль Макрон.

То есть, президента Франции, во-первых, не смущает отсутствие доказательств. Во-вторых, он, по сути, признается во вмешательстве в деятельность иностранных компаний, причем зарегистрированных даже не в России. На этом фоне желание канцлера Германии, который, как и Макрон, пользуется все меньшей поддержкой населения, заработать очки в глазах собственного избирателя - по данным Politico - привело лишь к тому, что он выглядел на саммите ЕС белой вороной. Его предложение обсудить конкурентоспособность европейских компаний явно померкло на фоне обсуждения дальнейшего наращивания оборонных расходов.

А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль хотя и предостерег НАТО от резких телодвижений, полностью поддержал возвращение срочной службы в армии. Законопроект о новой модели воинской службы Бундесвер рассмотрит уже на следующей неделе.