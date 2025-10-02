Politico: саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик

Неформальный саммит лидеров стран-участниц Европейского союза зашел в тупик. Встреча проходила 1 октября в Копенгагене. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Politico.

«Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик», - написано в материале.

Газета Politico добавила, что в Европе есть давно существующая проблема - вместо решения проблем, на саммите главы государств просто ее обсуждают. Именно такая ситуация произошла в среду на саммите в Копенгагене.

Только на разговоры об обороне ЕС у политиков ушло 4 часа. Это в два раза больше, чем планировалось. Большинство ключевых вопросов так и остались без ответа.

Напомним, основная задача саммита заключалась в поиске возможности обойти вето Венгрии и дать заем Киеву за счёт активов РФ. Для этого членам нужно получить необходимый уровень поддержки от остальных участников, чтобы отстранить от процесса венгерского премьера Виктора Орбана.