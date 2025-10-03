Iltalehti: Швеция и Финляндия готовятся к возможному масштабному блэкауту

Власти Финляндии и Швеции прорабатывают меры на случай масштабных отключений электричества. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Весной 2025 года произошел сбой в энергосистеме Пиренейского полуострова. Это стало причиной для подготовки к возможному тотальному блэкауту.

Глава финской электросетевой компании Fingrid Асты Сихвонен-Пункки объяснил, что последний раз в Финляндии был блэкаут 50 лет назад. Сбой может произойти из-за опасных погодных явлений или человеческой ошибки.

«Тем не менее мы должны быть готовы к ситуации, когда значительная часть страны может погрузиться во тьму», — заявил он.

По мнению стратегического менеджера шведской Svenska Kraftnät Эрик Эк, невозможно полностью защититься от блэкаутов. Однако, власти страны все же прорабатывают план действий на случай отключения.

В апреле Пиренейский полуостров столкнулся с масштабным сбоем электроснабжения. Тогда португальские власти критиковали Францию за недостаточные поставки электроэнергии в Испанию.