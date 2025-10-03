МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Iltalehti: Швеция и Финляндия готовятся к возможному масштабному блэкауту

Блэкаут может произойти из-за опасных погодных явлений или человеческой ошибки.
Екатерина Пономарева 2025-10-03 03:03:51
© Фото: Daniel Schoenen, Global Look Press

Власти Финляндии и Швеции прорабатывают меры на случай масштабных отключений электричества. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Весной 2025 года произошел сбой в энергосистеме Пиренейского полуострова. Это стало причиной для подготовки к возможному тотальному блэкауту.

Глава финской электросетевой компании Fingrid Асты Сихвонен-Пункки объяснил, что последний раз в Финляндии был блэкаут 50 лет назад. Сбой может произойти из-за опасных погодных явлений или человеческой ошибки.

«Тем не менее мы должны быть готовы к ситуации, когда значительная часть страны может погрузиться во тьму», — заявил он.

По мнению стратегического менеджера шведской Svenska Kraftnät Эрик Эк, невозможно полностью защититься от блэкаутов. Однако, власти страны все же прорабатывают план действий на случай отключения.

В апреле Пиренейский полуостров столкнулся с масштабным сбоем электроснабжения. Тогда португальские власти критиковали Францию за недостаточные поставки электроэнергии в Испанию.

#Швеция #Финляндия #блэкаут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 