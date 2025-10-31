На Нью-Йорк обрушился аномальный ливень

Два человека погибли в результате обрушившегося на Нью-Йорк ливня. Они не смогли самостоятельно выбраться из затопленных подвальных помещений, сообщил мэр мегаполиса Эрик Адамс.

«Два ньюйоркца погибли в результате сегодняшнего ливня», - написал чиновник на странице в соцсети X.

Адамс добавил, что городские власти сделают все необходимое, чтобы научить жителей правильно реагировать на чрезвычайные ситуации подобного рода. Вместе с тем градоначальник признал некоторое несовершенство систем метеопрогнозов. Синоптики обещали сильный дождь в течение нескольких часов, однако львиная доля осадков выпала на город через 10 минут.

В итоге десятки строений по всему Нью-Йорку оказались подтоплены. Под воду ушли автомобили и первые этажи зданий. Сегодня на Восточном побережье США также ожидается непогода, но уже без дождей. Как отметили журналисты телеканала АВС, количество осадков побило рекорд 1917 года. Более 1 000 авиарейсов отменены или задержаны. Пилоты не могли посадить самолеты в условиях сильнейшего ветра. Метеорологи заявили, что непогода вызвана внутренним штормом и не связана с ураганом «Мелисса», ударившим по Карибскому бассейну.