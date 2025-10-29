Россиянка рассказала, как спаслась на Ямайке от урагана «Мелисса»

Ветер до 300 километров в час, сносящий по пути здания, вырывающий с корнем деревья. Бурные потоки воды и затопленные улицы - ураган вызвал наводнение. В пострадавших прибрежных районах нет электричества, мобильной связи и Интернета.

Ямайский спасатель Шамир Уолтерс выучил русский язык еще в школе. Он рассказал, как весь день ликвидировал последствия урагана.

«Моя смена уже закончилась, но я все еще на пожарной станции, я все еще на работе... Мы очень много вызовов получили. Чаще всего это либо дерево упало на электрический столб, либо дерево упало на дом. Без сомнения, это самый сильный ураган в моей карьере», - рассказывает Уолтерс.

Российское консульство сообщило нашему телеканалу, что заранее предупредило соотечественников, находящихся на Ямайке, о приближении «Мелиссы». Информация о пострадавших россиянах пока не поступала.

«Загранучреждением был указан телефон для экстренной связи, а также строго рекомендовано придерживаться предписаний местных властей. Информации о пострадавших среди российских граждан нет», - прокомментировали в посольстве РФ на Ямайке.

О «Мелиссе» уже пишут, что он мощнее, чем ураган «Катрина», который обрушился на США 20 лет назад и привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Тогда американские власти явно не ожидали такого масштаба. К «Мелиссе» готовились, вероятно, поэтому жертв немного. Трое на Гаити, еще один человек - в Доминиканской Республике. На Ямайке тоже погибли три человека. Но произошло это еще до того, как стихия обрушилась на остров. Когда к ней только готовились.

«Мы уже имеем три случая смерти, связанные с подготовкой к урагану. В частности, с вырубкой деревьев. В двух случаях дерево упало на людей. Еще одна смерть, как мне сообщили, произошла и-за поражения электрическим током», - рассказал министр здравоохранения Ямайки Кристофер Тафтон.

Впечатляющие кадры космической съемки урагана, которые появились накануне, ямайцы смотрели в убежищах. Власти заранее подготовили почти 900 укрытий. Кто-то, пока бушевала стихия, переселился в большие отели - подальше от моря. Но и там было очень страшно. О своих впечатлениях рассказала гид Яна Хоффан.

«Постоянно что-то летело, был ужасный звук воющий. Окна все были заколочены, везде был картон, но мы все равно видели, как все летит. Сносило крыши. Летели щиты, столбы. Мы выжили. Я жутко рада. Я не знаю, что с моим домом, я думаю, что там снесло вообще все, он находится на побережье», - поделилась Хоффан.

А «Мелисса» тем временем уже уходит с Ямайки, и следующий пункт - Куба. По пути ураган усиливается. Ямайцам же пока не рекомендовали возвращаться в дома. И не только из-за стихии. Ее, возможно, сменит другая смертельная опасность. Повышение уровня воды в реках и болотах может привести к тому, что в жилые районы приплывут крокодилы.