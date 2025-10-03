МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Украина вряд ли получит американские ракеты Tomahawk

Ракеты Tomahawk предназначены для военных нужд ВМС США.
Екатерина Пономарева 2025-10-03 01:10:22
© Фото: U.S. Navy, Global Look Press

Украина вряд ли получит американские ракеты Tomahawk. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, вероятно администрация Трампа не сможет отправить ракеты большой дальности Tomahawk Украине. Это связано с тем, что оружие предназначено для военных нужд ВМС США.

«Имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и для других нужд», - написано в материале.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможных поставках Украине американских ракет Tomahawk, заявив, что это, безусловно, нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Он уточнил, что соотношение сил в зоне СВО никак не изменится. ПВО России также будут сбивать эти ракеты, как и любые другие.

#ракеты #Украина #сша #Tomahawk
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 