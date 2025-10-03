Reuters: Украина вряд ли получит американские ракеты Tomahawk

Украина вряд ли получит американские ракеты Tomahawk. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, вероятно администрация Трампа не сможет отправить ракеты большой дальности Tomahawk Украине. Это связано с тем, что оружие предназначено для военных нужд ВМС США.

«Имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и для других нужд», - написано в материале.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможных поставках Украине американских ракет Tomahawk, заявив, что это, безусловно, нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Он уточнил, что соотношение сил в зоне СВО никак не изменится. ПВО России также будут сбивать эти ракеты, как и любые другие.