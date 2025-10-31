МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рэпера P. Diddy перевезли в тюрьму с более низким уровнем безопасности

Сообщается, что в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси есть программа лечения от наркозависимости.
Сергей Дьячкин 2025-10-31 08:49:41
© Фото: Dennis Van Tine, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, был переведен в тюрьму с более низким уровнем безопасности. Об этом сообщил американский телеканал NBC, ссылаясь на источники.

По информации канала, Комбса перевели в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Там ему предстоит отбывать оставшуюся часть срока. Это исправительное учреждение с более низким уровнем безопасности. Также сообщается, что в Форт-Диксе есть программа лечения от наркозависимости.

Третьего октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюремного заключения и оштрафовал на 500 тысяч долларов. При этом прокуратура настаивала на более чем 11 годах, в то время как защита требовала 14 месяцев, что соответствовало бы сроку отбытия наказания. Поскольку Комбс находится под стражей с сентября 2024 года, ему зачтут уже отбытый срок - более года.

В июле жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией. Однако присяжные сочли, что Комбс невиновен в более тяжких преступлениях - вымогательстве и торговле людьми. За это ему могло грозить пожизненное заключение.

Военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев в беседе со «Звездой» выразил мнение, что сокращение срока заключения для Шона Комбса фактически будет говорить о том, что высшие эшелоны власти США не только коррумпированы, но и замешаны в скандалах сексуального характера.  По мнению Ромачева, дело Комбса схоже с кейсом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Все скандалы, несущие сексуальный характер, нацелены на то, чтобы на разных уровнях манипулировать системой, отметил эксперт.

