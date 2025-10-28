Эксперт счел манипуляцией сокращение срока рэпера P. Diddy

Сокращение срока скандального рэпера Шона Комбса (P. Diddy) фактически будет говорить о том, что высшие эшелоны власти США не только коррумпированы, но и замешаны в скандалах сексуального характера. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

Это всегда является вербовочной уязвимостью, добавил он. То есть, эта уязвимость позволяет в будущем манипулировать системой. Из-за этого обвиняемый может выйти на свободу условно-досрочно и, соответственно, не получить то наказание, которое полагается законом.

«Если судья наверху судейской иерархии был замешан в этих скандалах неофициально, то человек, который судебную систему пытается осудить, имеет рычаг манипуляции», - объяснил эксперт.

По мнению Ромачева, дело Комбса схоже с кейсом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Все скандалы, несущие сексуальный характер, нацелены на это, чтобы на разных уровнях манипулировать системой манипулировать, отметил он.

Так, назначив какой-либо срок рэперу, народу продемонстрируют мнимую справедливость. Однако на выходе судебная система получает человека, который по итогу останется безнаказанным.

Ранее стало известно, что освобождение Шона Комбса может состояться раньше - срок могут сократить на целый год. Так, рэпер может выйти на свободу в мае 2028 года. Для этого необходимо выполнение двух условий: удовлетворение ходатайства о переводе в тюрьму с более мягкими условиями содержания и успешное прохождение Комбсом курса лечения от зависимости от запрещенных веществ.