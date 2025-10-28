МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт счел манипуляцией сокращение срока рэпера P. Diddy

Такими действиями американская судебная система в итоге получит человека, который не понесет наказания за содеянное, считает Роман Ромачев.
Гоар Хачатурян 2025-10-28 13:11:32
© Фото: Javier Rojas, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сокращение срока скандального рэпера Шона Комбса (P. Diddy) фактически будет говорить о том, что высшие эшелоны власти США не только коррумпированы, но и замешаны в скандалах сексуального характера. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

Это всегда является вербовочной уязвимостью, добавил он. То есть, эта уязвимость позволяет в будущем манипулировать системой. Из-за этого обвиняемый может выйти на свободу условно-досрочно и, соответственно, не получить то наказание, которое полагается законом.

«Если судья наверху судейской иерархии был замешан в этих скандалах неофициально, то человек, который судебную систему пытается осудить, имеет рычаг манипуляции», - объяснил эксперт.

По мнению Ромачева, дело Комбса схоже с кейсом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Все скандалы, несущие сексуальный характер, нацелены на это, чтобы на разных уровнях манипулировать системой манипулировать, отметил он.

Так, назначив какой-либо срок рэперу, народу продемонстрируют мнимую справедливость. Однако на выходе судебная система получает человека, который по итогу останется безнаказанным.

Ранее стало известно, что освобождение Шона Комбса может состояться раньше - срок могут сократить на целый год. Так, рэпер может выйти на свободу в мае 2028 года. Для этого необходимо выполнение двух условий: удовлетворение ходатайства о переводе в тюрьму с более мягкими условиями содержания и успешное прохождение Комбсом курса лечения от зависимости от запрещенных веществ.

#сша #наш эксклюзив #судебная система #рэпер P. Diddy #сокращение срока
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 