МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Джесси Айзенберг заявил, что станет донором почки для незнакомца

Как сообщил голливудский актер, он уже давно является донором крови, а к решению пожертвовать почку пришел около десяти лет назад.
Сергей Дьячкин 2025-10-31 08:00:39
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Голливудский актер Джесси Айзенберг планирует стать донором почки для незнакомца. Об этом он сообщил в прямом эфире на канале NBC.

Айзенберг рассказал, что уже давно является донором крови. По его словам, еще около десяти лет назад он принял решение пожертвовать свою почку. Но тогда его заявление в одну из донорских организаций осталось без ответа.

«На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель», - поделился актер.

Он пояснил, что упомянув о своем желании помочь другим людям в беседе со знакомым врачом, получил от него рекомендацию рассмотреть нью-йоркский медицинский центр Langone Health. После этого разговора, по выражению артиста, его «укусил жук-донор» и решение было принято окончательно.

Айзенберг наиболее известен по ролям в фильмах «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть». В 2013 году он снялся в картине «Двойник», являющейся вольной экранизацией одноименной повести писателя Федора Достоевского. В 2025 году работа актера в фильме «Настоящая боль», где он выступил также как режиссер и автор сценария, была высоко оценена ведущими мировыми кинопремиями. Исполнитель главной роли Киран Калкин получил за нее «Оскар», обойдя российского артиста Юру Борисова. Картина принесла самому Айзенбергу номинацию на «Оскар» за лучший сценарий. Также он был номинирован на «Золотой глобус» сразу в двух категориях: за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле и за лучший сценарий.

#в стране и мире #Голливуд #актер #донорство #почка #доноры крови #джесси айзенберг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 