Джесси Айзенберг заявил, что станет донором почки для незнакомца

Голливудский актер Джесси Айзенберг планирует стать донором почки для незнакомца. Об этом он сообщил в прямом эфире на канале NBC.

Айзенберг рассказал, что уже давно является донором крови. По его словам, еще около десяти лет назад он принял решение пожертвовать свою почку. Но тогда его заявление в одну из донорских организаций осталось без ответа.

«На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель», - поделился актер.

Он пояснил, что упомянув о своем желании помочь другим людям в беседе со знакомым врачом, получил от него рекомендацию рассмотреть нью-йоркский медицинский центр Langone Health. После этого разговора, по выражению артиста, его «укусил жук-донор» и решение было принято окончательно.

Айзенберг наиболее известен по ролям в фильмах «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть». В 2013 году он снялся в картине «Двойник», являющейся вольной экранизацией одноименной повести писателя Федора Достоевского. В 2025 году работа актера в фильме «Настоящая боль», где он выступил также как режиссер и автор сценария, была высоко оценена ведущими мировыми кинопремиями. Исполнитель главной роли Киран Калкин получил за нее «Оскар», обойдя российского артиста Юру Борисова. Картина принесла самому Айзенбергу номинацию на «Оскар» за лучший сценарий. Также он был номинирован на «Золотой глобус» сразу в двух категориях: за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле и за лучший сценарий.