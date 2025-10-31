МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Желтый» уровень погодной опасности объявили для Москвы и области

Из-за сильных дождей Московский Дептранс порекомендовал для передвижения по столице использовать городской транспорт.
Сергей Дьячкин 2025-10-31 07:37:51
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

В Москве и Московской области 31 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Об этом заявили в Гидрометцентре РФ.

Согласно карте прогнозов, в период с 9:00 до 21:00 в пятницу в столице и области ожидается дождь. Местами он будет сильный. «Желтый» уровень предполагает, что погода представляет потенциальную опасность.

Московский департамент транспорта порекомендовал для передвижения по столице использовать в течение дня городской транспорт. Дептранс посоветовал автолюбителям избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Необходимо заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов и не отвлекаться на телефон во время движения.

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, в пятницу днем в Москве прогнозируется плюс пять - плюс семь градусов. Ветер ожидается юго-западный 6-11 метров в секунду.

Ранее ситуацию с сильными дождями прокомментировала для «Звезды» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Эксперт отметила, что дожди будут «более интенсивными», поскольку южные циклоны всегда связаны с более сильными осадками.

