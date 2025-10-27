Метеобюро Москвы предупредило о надвигающихся на столицу дождях

Желтый уровень погодной опасности был введен в Москве и Московской области из-за сильного дождя, он продлится с 21.00 по московскому времени понедельника до 09.00 вторника. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Для «Звезды» ситуацию с сильными дождями прокомментировала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По мнению синоптика, предстоящей ночью ожидаются «видимые дожди». При этом количество осадков будет не более 14 миллиметров.

«Поэтому у нас нет оснований, чтобы придавать погоде статус "сильного дождя". Причем наибольшее количество осадков выпадет с подходом атмосферных фронтов южного циклона - это будет на юго-востоке и на востоке Подмосковья», - сообщила Позднякова.

Она добавила, что Метеобюро Москвы не прогнозирует сильных дождей. В среднем осадки составят 10-12 миллиметров. При этом эксперт отметила, что они будут «более интенсивными», чем наблюдались всю последнюю неделю.

«Мы никакой опасности не объявляем, никаких уведомлений об опасной и неблагоприятной погоде мы не распространяем», - рассказала эксперт.

Специалист объяснила, что южные циклоны всегда связаны с более сильными осадками. В осеннее время это выражается в более сильных дождях, в зимнее время, как правило, происходят снегопады.

«Копилка месячных осадков у нас за предстоящую ночь пополнится. Но это будет не 2-3 миллиметра, как было последнюю неделю», - добавила Позднякова.

По мнению эксперта, дождь, который ожидается ночью, нельзя охарактеризовать как «небольшой». Это будет дождь «по полной градации».

Ранее своим прогнозом на неделю поделился в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его мнению, неделя будет теплой. Связано это с тем, что воздушные массы и в понедельник, и во вторник, и в среду будут поступать в центр Европейской России, Москву и область с юга из Турции и со стороны Средиземного моря. Поэтому температура будет на 3-4 градуса выше нормы. Ожидаются высокие ночные температуры - до +3...+5 градусов, дневные температуры +6...+8 градусов, рассказал синоптик.