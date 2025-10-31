МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Штурмовавшие Вишневое бойцы рассказали о встрече с мирными жителями

В результате активных действий воины-забайкальцы взяли под контроль крупный укрепленный район обороны противника площадью более 10 квадратных километров и зачистили свыше 280 зданий.
2025-10-31 07:12:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Восток» рассказали подробности освобождения населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области. Брали поселок силами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

Штурмовые подразделения взяли под контроль укрепленный опорный район противника, освобождение которого открыло группировке «Восток» возможность для дальнейшего продвижения.

«Освобождали Вишневое, противник встретил агрессивно. Наша задача - пройти, взять лесополосы, закрепиться в окопах, дождаться поддержки и потом уже штурмовать сам населенный пункт. Заходили аккуратно, но уверенно. Взяли Вишневое, доложили о выполнении задачи. Противник пытался нас выбить, но мы удержали позиции и не дали ему закрепиться», - рассказал гранатометчик с позывным Кыча.

В результате активных действий воины-забайкальцы установили контроль над крупным укрепленным районом обороны противника площадью более 10 квадратных километров и зачистили свыше 280 строений. В некоторых были обнаружены мирные жители.

«Когда зашли в Вишневое, то начали проверять подвалы. Открываю один, а там семья - отец, мать и сын. Смотрят и сразу спрашивают: "Вы из России?" Я отвечаю: "Да". Они сразу прослезились. Рассказали, что с декабря прятались от ВСУ, которые пытались угнать у них трактор и разграбили запасы гуманитарной помощи. Мы помогали им - приносили еду, воду, поддерживали как могли», - вспоминает заместитель командира взвода с позывным Утес.

Во время зачистки населенного пункта бойцы группировки войск «Восток» нашли множество трофейного вооружения и боеприпасов западного производства. Бегущий противник также активно минировал пути отступления.

«Противник все время придумывает новое. Последнее, что я видел, так называемые фломастеры. Разбрасывают их по дороге, минируют даже поленья - внутри заряд, сверху кору приклеивают. Нашли и натовское оружие - три разных вида. Все аккуратно спрятано, но мы уже научились распознавать такие ловушки», - отметил командир взвода с позывным Кот.

Группировка войск «Восток» уверенно развивает наступление и закрепляется на занятых рубежах. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вишневое на территории Днепропетровской области в минувшую среду.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #Днепропетровская область #группировка восток #Вишневое
