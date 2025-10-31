Си Цзиньпин: КНР готова ввести нулевые пошлины на товары из Африки

Китай готов к вводу нулевых пошлин на все товары из Африки после подписания соглашения об экономическом партнерстве. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходящем в Южной Корее. Его слова привел китайский МИД.

«Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения», - напомнил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китайская Народная Республика готова ввести «политику нулевых пошлин» на сто процентов продукции из африканских стран, с которыми у КНР установлены дипломатические отношения. Это будет сделано после подписания соглашения об «экономическом партнерстве для общего развития». Китайский лидер сказал, что его страна продолжит стремиться к общему развитию и процветанию вместе со всеми государствами.

«Необходимо совместно содействовать инклюзивному и благоприятному для всех развитию», - добавил Си Цзиньпин.

Он объяснил, что надо придерживаться концепции развития, «ориентированной на человека». Необходимо сосредоточиться на решении «проблемы дисбаланса» в развитии. По словам главы КНР, содействие более «инклюзивной» и «устойчивой» экономической глобализации принесет большую пользу всем жителям региона.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти возможных. Американский лидер назвал переговоры «потрясающими» и «удивительными». Встреча состоялась на фоне перманентной торговой войны между странами. Си Цзиньпин тоже позитивно оценил диалог. Он подчеркнул, что у стран есть разногласия, но они должны быть партнерами и друзьями, совместно работать ради процветания.