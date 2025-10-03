Макрон анонсировал встречу генштабов Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу начальников генштабов стран «коалиции желающих». Об этом сообщает RT со ссылкой на Le Monde.

«В ближайшие дни наши начальники штабов, в координации с НАТО и в рамках "коалиции желающих"... встретятся, чтобы разработать совместные действия в ближайшие недели», — заявил французский лидер.

По словам Макрона, целью встречи станет якобы «противодействия теневому флоту России». Главы будут вырабатывать меры противодействия деятельности судов, обходящих санкционные ограничения.

Ранее во Франции полиция задержала двух членов экипажа танкера, который оставили у берега. Командира судна и его помощника допросили в морской жандармерии в связи с расследованием. Их подозревают в нарушении морского права.