Польша впервые подняла норвежские истребители по боевой тревоге

Истребители находятся в боеготовности в Познани с начала октября.
Виктория Бокий 2025-10-31 06:39:30
© Фото: Dirk Waem, Keystone Press Agency, Globallookpress

Истребители F-35 норвежского производства, базирующиеся в польской Познани, в ночь на четверг впервые подняли по боевой тревоге в небо на фоне якобы активности России на Украине. Об этом пишет журнал Forsvarets forum.

По данным издания, истребители находятся в боеготовности в Познани с начала октября. Известно, что во время вылета F-35 не открывали огонь.

Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что истребители ВВС Норвегии заступают на боевое дежурство в Польше. Военные самолеты дислоцированы на аэродром Познань-Кшесины.

Напомним, что в сентябре этого года Североатлантический альянс начал операцию «Восточный страж» в Польше. Как сообщал генсек НАТО Марк Рютте, альянс запустил данную операцию в ответ на инцидент с дронами в Польше.

