В Харьковской области операторы дронов 1-й танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили при помощи тарана вражеский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

Действующие штурмовые группы доложили о сбросах мин с переоборудованных агродронов «Баба-Яга», а также о наступлении разведывательных дронов противника в полосе. При помощи полученных координат FPV-дроны расчетов воздушного прикрытия вылетели прямиком на цели и уничтожили их.

Также расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 1-й танковой армии группировки войск «Запад» поразили при помощи тарана три украинских тяжелых ударных гексакоптеров R-18. Отмечается, что расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения и штурмовыми подразделениями проводят круглосуточный контроль, подавляя БПЛА противника в зоне ответственности дивизии.

До этого Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пунктов управления БПЛА формирований ВСУ. Благодаря точечной боевой работе расчеты батальона уничтожили живую ВСУ, боекомплекты для ударных дронов и средства связи и управления к ним.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.