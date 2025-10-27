МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы в Харьковской области тараном уничтожили БПЛА ВСУ

Расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения и штурмовыми подразделениями проводят круглосуточный контроль, подавляя БПЛА противника в зоне ответственности дивизии.
2025-10-27 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Харьковской области операторы дронов 1-й танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили при помощи тарана вражеский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

Действующие штурмовые группы доложили о сбросах мин с переоборудованных агродронов «Баба-Яга», а также о наступлении разведывательных дронов противника в полосе. При помощи полученных координат FPV-дроны расчетов воздушного прикрытия вылетели прямиком на цели и уничтожили их.

Также расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 1-й танковой армии группировки войск «Запад» поразили при помощи тарана три украинских тяжелых ударных гексакоптеров R-18. Отмечается, что расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения и штурмовыми подразделениями проводят круглосуточный контроль, подавляя БПЛА противника в зоне ответственности дивизии.

До этого Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пунктов управления БПЛА формирований ВСУ. Благодаря точечной боевой работе расчеты батальона уничтожили живую ВСУ, боекомплекты для ударных дронов и средства связи и управления к ним.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #Харьковская область #уничтожение #БПЛА ВСУ
