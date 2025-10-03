Оператор «Молнии-2» рассказал об уничтожении в прах позиции ВСУ

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили позиции, опорные пункты, вышки связи, технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении. Кадры их работы показало Минобороны России.

Каждый день дроны «Молния-2» срывают ротации и контратаки ВСУ, уничтожают технику, склады и живую силу. Начальник расчета с позывным Анаконда сообщил об уничтожении вышки связи ВСУ. Высокоточное попадание уничтожило аппаратуру связи и электроснабжения вышки. Это нарушило систему управления и связи противника, вызвав дезорганизацию его подразделений.

Другой военнослужащий рассказал об уничтожении расчета тяжелых дронов ВСУ «Баба-яга». Применение БПЛА позволило нашим бойцам выполнить задачу без риска для личного состава.

«Этот расчет очень мешал нашим товарищам. И мы его уничтожили. Полыхнуло все это здание, где находился этот расчет. И ничего не осталось от этого здания, просто в прах», - рассказал оператор-сапер с позывным Тихий.

«Молния-2» способна атаковать противника на большем расстоянии, чем FPV-дрон, благодаря конструкции. Кроме того, этот ударный дрон может нести боевую часть массой в несколько килограммов.

Ранее Владимир Путин отметил, что российские военнослужащие в Харьковской области заняли уже две трети Купянска. Наши бойцы уверенно идут вперед на всех направлениях специальной военной операции, отметил президент.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.