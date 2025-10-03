МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оператор «Молнии-2» рассказал об уничтожении в прах позиции ВСУ

Применение БПЛА позволило нашим бойцам выполнить задачу без риска для личного состава.
2025-10-03 08:12:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили позиции, опорные пункты, вышки связи, технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении. Кадры их работы показало Минобороны России.

Каждый день дроны «Молния-2» срывают ротации и контратаки ВСУ, уничтожают технику, склады и живую силу. Начальник расчета с позывным Анаконда сообщил об уничтожении вышки связи ВСУ. Высокоточное попадание уничтожило аппаратуру связи и электроснабжения вышки. Это нарушило систему управления и связи противника, вызвав дезорганизацию его подразделений.

Другой военнослужащий рассказал об уничтожении расчета тяжелых дронов ВСУ «Баба-яга». Применение БПЛА позволило нашим бойцам выполнить задачу без риска для личного состава.

«Этот расчет очень мешал нашим товарищам. И мы его уничтожили. Полыхнуло все это здание, где находился этот расчет. И ничего не осталось от этого здания, просто в прах», - рассказал оператор-сапер с позывным Тихий.

«Молния-2» способна атаковать противника на большем расстоянии, чем FPV-дрон, благодаря конструкции. Кроме того, этот ударный дрон может нести боевую часть массой в несколько килограммов.

Ранее Владимир Путин отметил, что российские военнослужащие в Харьковской области заняли уже две трети Купянска. Наши бойцы уверенно идут вперед на всех направлениях специальной военной операции, отметил президент.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #харьковское направление #Гексакоптер «Баба-яга»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 