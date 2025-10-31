Сейм Латвии проголосовал за выход из конвенции о защите женщин

Парламент Латвии проголосовал за выход из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин. Об этом сообщает портал Delfi.

Данное соглашение более известно как Стамбульская конвенция, учрежденная Советом Европы. Латвийские сторонники выхода из нее увидели в договоре давление для отказа от традиционных семейных ролей.

По данным издания, дебаты в парламенте Латвии шли около 12 часов. За утверждение законопроекта проголосовали 56 депутатов, а против – 32. Еще двое воздержались от голосования. После этого в течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен подписать законопроект или вернуть его на повторное рассмотрение в парламент.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что в его стране должны начать призывать женщин в армию в 2028 году в целях увеличения численности вооруженных сил. Известно, что государство хочет увеличить численность своих ВС с 15 000 до 31 000. Но реализация этого плана столкнулась с рядом трудностей, включая низкую рождаемость и старение населения.