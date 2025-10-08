Европейские дипломаты выражают недовольство стилем работы главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, считая ее чрезмерно прямолинейной и бестактной.

Один из источников издания Foreign Policy отметил, что Каллас больше напоминает полицейского, нежели опытного дипломата. Другой собеседник добавил, что вся ее повседневная деятельность сосредоточена вокруг вопросов, связанных с Россией.

«Ее день начинается и заканчивается Россией», - подчеркнул источник издания.

Как указывает Foreign Policy, привычка Каллас высказывать мысли без фильтров привела к напряженности в отношениях с окружением президента США Дональда Трампа и вызвала недовольство со стороны таких влиятельных стран, как Индия и Китай.

В частности, Каллас упрекнула Трампа за самоустранение от конфликта на Украине, отметив, что Европа не должна в одиночку обеспечивать поддержку Киева.

В МИД КНР публично осудили Каллас за недооценку роли Китая во Второй мировой войне. Индийские эксперты возмутились ее призывом к сдержанности во время стычек на границе с Пакистаном, а также предложением к ЕС применять подход «кнута и пряника» по отношению к Нью-Дели.