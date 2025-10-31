Россиянам рассказали о мошеннической схеме с 13-й зарплатой

Мошенники под предлогом выплаты 13-й зарплаты и предновогодних премий начали выманивать деньги у россиян. Об этом рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

«Существуют мошеннические схемы, связанные с 13-й зарплатой и премиями в преддверии Нового года», - начал он.

С его слов, злоумышленники начали внедрять свои схемы и выманивать деньги или личные данные, пользуясь праздничным настроением. Основная проблема заключается в том, что перед праздниками люди становятся менее внимательными к своим сбережениям.

Схема мошенников выстраивается следующим образом: они требуют оплату «налогов», «комиссий» или предоставление личных данных с целью получения «премии». Также они могут использовать фишинговые сайты, поддельные электронные письма, SMS и телефонные звонки якобы из банков или государственных органов.

В управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ранее рассказали, что мошенники для обмана граждан начали все чаще использовать поддельные аккаунты руководителей. Злоумышленники взламывают аккаунты начальников, требуя якобы от их лица выполнить «срочное поручение». Кроме этого, злоумышленники могут представиться руководителем школы или вуза.