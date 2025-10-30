МВД: мошенники стали атаковать россиян через фейковые аккаунты начальства

Для обмана граждан мошенники начали все чаще использовать поддельные аккаунты руководителей. Об этом сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Цель - выманить средства, эксплуатируя доверие к власти и страх перед внеплановой проверкой», - рассказали там.

В ведомстве предупредили об использовании тактики обратного действия. В этом случае создается ситуация, когда жертва сама вступает в контакт. Также мошенники взламывают аккаунты начальников, требуя якобы от их лица выполнить «срочное поручение». Кроме этого, злоумышленники могут представиться руководителем школы или вуза, пишет Life.

Для убедительности мошенники могут использовать дипфейки, в том числе с использованием видеозвонков якобы с плохим качеством связи. Они используют схему с требованием «представителей банка», «налоговой» или «государственных служб», чтобы перевести деньги на «безопасный счет». В результате чего средства уходят на счета аферистов.

В МВД также ранее предупредили о новой схеме обмана россиян. Злоумышленники звонят жертвам и представляются сотрудниками полиции, убеждая жертву проверить подлинность купюр. После чего человек отдает деньги курьеру для проверки, а после этого связь с мошенниками обрывается.