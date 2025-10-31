МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп пока не согласился исключить Венгрию из санкций против России

Орбан планирует встретиться с американским лидером 7 ноября в Белом доме.
Владимир Рубанов 2025-10-31 21:37:49
© Фото: IMAGO Jochen Eckel,Global Look Press

Премьер-министр Виктор Орбан просил Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил президент США. Он отметил, что пока не дал на это разрешения.

Глава правительства Венгрии планирует встретиться с американским лидером 7 ноября в Белом доме. Орбан намерен убедить Трампа сделать исключение для Венгрии из санкций против российской нефтяной сферы.

Орбан считает, что Венгрия должна объяснить США «странную ситуацию» с поставками энергоресурсов. Премьер подчеркнул важность завершения оформления двустороннего экономического соглашения с США. Орбан отметил, что любая сделка с Вашингтоном будет зависеть от обеспечения доступа Венгрии к российским углеводородам.

Минфин США в ночь на 23 октября объявил о дополнительных санкциях против РФ. Ограничительные меры введены против нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

