Болгария планирует отказаться от российского газа в 2026 году

Премьер страны Росен Желязков заявил, что договорился о поставках с США.
Дима Иванов 2025-09-24 18:02:47
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил, что в 2026 году страна полностью откажется от транзита и потребления российского газа.

Об этом информирует Болгарское национальное радио (БНР).

Желязков пояснил, что таким шагом Болгария присоединится к позиции Евросоюза, предусматривающей введение в 2026 году запрета на потребление или транзит российского природного газа.

По его словам, София уже достигла договоренностей с Вашингтоном о поставках газа из США на очень выгодных условиях, пишет RT.

Ранее стало известно, что к 2027 году ЕС планирует прекратить закупки российских энергоносителей, а также полностью запретить импорт сжиженного газа из России.

#в стране и мире #нефть #ЕС #Болгария #Еврокомиссия #российский газ
