Операторы FPV-дронов на оптоволокне сожгли БТР М113 в Сумской области

Ударные дроны уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ и живую силу противника на линии боевого соприкосновения в Сумской области. Кадры поражения бронемашины опубликовало Минобороны России.

Военнослужащие группировки войск «Север» нашли БТР американского производства в режиме «свободной охоты». Расчеты FPV-дронов устроили засады на маршрутах ВСУ в Сумской области.

Ранее Минобороны России показали, как пункт управления ВСУ в Сумской области уничтожен ударом российских FPV-дронов. Объект обнаружен разведкой 30-го мотострелкового полка. На кадрах виден взрыв дома, где находились украинские боевики. Ударный дрон с увеличенной боевой частью нанес противнику максимальный ущерб.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.