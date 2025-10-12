МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дрон разнес пункт управления беспилотниками в Сумской области

Для уничтожения объекта ВСУ бойцы группировки «Север» применили ударный дрон с увеличенной боевой частью.
2025-10-12 05:10:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пункт управления беспилотниками ВСУ на линии боевого соприкосновения в Сумской области взлетел на воздух после удара российских БПЛА.

Подрыв вражеского объекта произвели расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север», обнаружить его удалось расчетам разведывательных беспилотников 30-го мотострелкового полка группировки.

На опубликованных Минобороны России кадрах объективного контроля видно, как около одного из домов происходит движение неонацистов. Затем некогда частный жилой дом взорвался и разлетелся на части.

Для ликвидации объекта противника российские военные применили ударный дрон с увеличенной боевой частью. Это позволило нанести максимальное огневое поражение по украинским боевикам и их пункту управления.

Также бороться с украинскими БПЛА в Сумской области помогают и расчеты зенитных установок ЗУ-23 группировки «Север». В сентябре они уничтожили разведывательные и ударные дроны боевиков.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #сумская область #FPV-дроны #пункт управления БПЛА
