Цивилева обсудила обучение ветеранов для работы в энергетике

Для помощи в трудоустройстве запущена образовательная программа «Угольные города России». В ней примут участие и ветераны специальной военной операции.
2025-10-27 18:30:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Помощь в обучении и трудоустройстве ветеранам спецоперации - одно из важнейших направлений фонда «Защитники Отечества». Для этого фонд совместно Минэнерго и ВЭБ.РФ запустили образовательную программу «Угольные города России», в которой и будут задействовать ветеранов специальной военной операции. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

Отмечено, что программа направлена на повышение эффективности угольной отрасли в разных регионах нашей страны.

«Обучение и трудоустройство ветеранов СВО из тех, кто возвращается домой к мирной жизни, является одним из важнейших направлений фонда "Защитники Отечества". На сегодняшний день более 14 тысяч обращений, как раз касаемых вопросов обучения, новых квалификаций, образования и трудоустройства, мы получили», - сказала Цивилева.

Анна Цивилева отметила, что российские ветераны активно участвуют в этой программе. Являясь ее слушателями, в дальнейшем они станут частью региональной команды по развитию и преображению угольных городов.

Ранее Цивилева посетила новый военный госпиталь в Махачкале. Замминистра обороны оценила работу медперсонала и обсудила развитие военной медицины на Северном Кавказе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#образование #Анна Цивилева #ветераны СВО #Угольные города
