Цивилева обсудила обучение ветеранов для работы в энергетике

Помощь в обучении и трудоустройстве ветеранам спецоперации - одно из важнейших направлений фонда «Защитники Отечества». Для этого фонд совместно Минэнерго и ВЭБ.РФ запустили образовательную программу «Угольные города России», в которой и будут задействовать ветеранов специальной военной операции. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

Отмечено, что программа направлена на повышение эффективности угольной отрасли в разных регионах нашей страны.

«Обучение и трудоустройство ветеранов СВО из тех, кто возвращается домой к мирной жизни, является одним из важнейших направлений фонда "Защитники Отечества". На сегодняшний день более 14 тысяч обращений, как раз касаемых вопросов обучения, новых квалификаций, образования и трудоустройства, мы получили», - сказала Цивилева.

Анна Цивилева отметила, что российские ветераны активно участвуют в этой программе. Являясь ее слушателями, в дальнейшем они станут частью региональной команды по развитию и преображению угольных городов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.