МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нововведения в России с 1 ноября коснутся пенсий, сим-карт и долгов

Изменится порядок взыскания задолженностей по налогам и оформления наследства.
Владимир Рубанов 2025-10-31 17:20:06
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

В ноябре некоторые категории россиян ждет повышение пенсий и зарплат. Кроме того, изменится порядок взыскания долгов и оформления наследства. Еще в стране ограничат допустимый лимит сим-карт на одного человека, также в силу вступят другие нововведения.

Социальный фонд России проведет перерасчет пенсионных выплат. Повышение коснется людей старше 80 лет и инвалидов первой группы. Повысят надбавки за стаж членам летных экипажей и работникам угольной промышленности.

С 1 ноября одному человеку можно будет иметь не более 20 сим-карт. Операторы связи обязаны завершить верификацию абонентов до этой даты. Если лимит будет превышен, операторы связи должны отказать в обслуживании.

Налоговые органы смогут взыскивать долги без суда по данным, указанным в декларации 3-НДФЛ, транспортным и имущественным налогам, а также по нотариально удостоверенным сделкам. Взыскание не распространяется на социальные выплаты и не может превышать 50% от поступлений на банковский счет.

Нотариусы будут информировать наследников о непогашенных кредитах умершего. Это позволит наследникам заранее оценить финансовое состояние наследователя и решить, принимать наследство или отказаться от него.

С 1 ноября производители и продавцы растительных масел и кормов для животных должны будут передавать информацию о своих товарах в специальную организацию «Честный знак». Это сделано для того, чтобы покупатели могли быть уверены, что покупают только легальные и безопасные продукты.

Продавать метанол и метанолсодержащие жидкости теперь смогут только организации и индивидуальные предприниматели, включенные в государственный реестр. Оборот метанола допускается только при обязательной денатурации.

Ранее в Соцфонде России рассказали об увеличении пенсий в 2026 году. Оно коснется более 38 млн человек. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей.

#в стране и мире #выплаты #Пенсии #налоги #Долги #наследство #надбавки #сим-карты #социальный фонд россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 