В Соцфонде России рассказали об увеличении пенсий в 2026 году

Стало известно, насколько увеличатся страховые пенсии в России в 2026 году. Об этом сообщил глава Соцфонда России Сергей Чирков.

«Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек... Средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», - подчеркнул он на заседании Госдумы.

Чирков также отметил, что на выплаты пенсий будет направлено около 11,9 трлн рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Ковырин сообщил, что россияне получат пенсии в ноябре раньше положенных сроков в связи с праздничными и выходными днями в начале месяца. Они поступят на банковские карты россиян не позднее 1 ноября.