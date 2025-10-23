МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Соцфонде России рассказали об увеличении пенсий в 2026 году

По словам главы организации Чиркова, на страховые пенсии будет направлено почти 11,9 трлн рублей.
Глеб Владовский 2025-10-23 07:00:25
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Стало известно, насколько увеличатся страховые пенсии в России в 2026 году. Об этом сообщил глава Соцфонда России Сергей Чирков.

«Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек... Средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», - подчеркнул он на заседании Госдумы.

Чирков также отметил, что на выплаты пенсий будет направлено около 11,9 трлн рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Ковырин сообщил, что россияне получат пенсии в ноябре раньше положенных сроков в связи с праздничными и выходными днями в начале месяца. Они поступят на банковские карты россиян не позднее 1 ноября.

#Россия #в стране и мире #выплаты #Пенсии #Соцфонд
