Мантуров: опыт и лидерские качества Осьмакова будут востребованы в МО РФ

Ранее Денис Мантуров был главой Минпромторга, откуда Василий Осьмаков и перешел в российское оборонное ведомство.
Тимур Шерзад 2025-10-31 16:36:30
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, который ранее работал вместе с новым заместителем министра обороны Василием Осьмаковым в Минпромторге, высказался по поводу его назначения в МО РФ. 

«Уверен, что его знания, опыт и лидерские качества будут востребованы и принесут результат на ответственном посту в Министерстве обороны России», - сказал Мантуров «Звезде». 

Денис Мантуров добавил, что Осьмаков - настоящий профессионал, который многие годы посвятил развитию промышленности России и укреплению производственного потенциала нашей страны. Стаж работы Василия Осьмакова в Минпромторге РФ превышает два десятка лет. При этом он внес значительный вклад в формирование промышленной политики Российской Федерации. 

Василий Осьмаков, отметил Мантуров, внедрил в Минпромторге современные подходы к бюджетному планированию и проектному управлению. При нем развивались инструменты поддержки предприятий. Завершая комментарий, первый заместитель председателя правительства России пожелал Осьмакову удачи на новом фронте работы.

Ранее о том, что Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны России, сообщил глава ведомства Андрей Белоусов. Он сделал это заявление на заседании Совета министров обороны СНГ в Алма-Ате.

#Минобороны России #денис мантуров #наш эксклюзив #Василий Осьмаков
