Комроты признался, что на огневой налет в реалиях СВО есть не более 5 минут

Корреспондент «Звезды» Валентин Матвиенко побывал на одном из российских полигонов, где готовят к будущим боям воинов-мотострелков. Он пообщался с командиром учебной мотострелковой роты с позывным Казань. Тот рассказал, какое время в реалиях специальной военной операции есть на огневой налет по противнику.
«Военнослужащие у нас из тыла выезжают на огневые позиции, занимают окопы, подготавливают исходные данные, у них это все должно занимать не более пяти минут. Иначе, по опыту спецоперации, FPV-дроны начинают подлетать и поражать технику», - рассказал Казань.
Поэтому, подчеркнул командир учебной роты, в ходе занятий на полигоне ставится задача добиться именно такой скорости, чтобы дроноводы противника не успели отреагировать. Все надо сделать за пять минут.
Ранее сообщалось, что экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» поразили цели на полигоне группировки войск «Днепр». Танкисты вели огонь 125-миллиметровыми снарядами.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
