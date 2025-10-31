МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Комроты признался, что на огневой налет в реалиях СВО есть не более 5 минут

Мотострелков на полигоне тренируют так, что за пять минут они должны выехать на огневые позиции, подготовить исходные данные и нанести огневой удар.
Валентин Матвиенко 2025-10-31 17:37:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Валентин Матвиенко побывал на одном из российских полигонов, где готовят к будущим боям воинов-мотострелков. Он пообщался с командиром учебной мотострелковой роты с позывным Казань. Тот рассказал, какое время в реалиях специальной военной операции есть на огневой налет по противнику. 

«Военнослужащие у нас из тыла выезжают на огневые позиции, занимают окопы, подготавливают исходные данные, у них это все должно занимать не более пяти минут. Иначе, по опыту спецоперации, FPV-дроны начинают подлетать и поражать технику», - рассказал Казань. 

Поэтому, подчеркнул командир учебной роты, в ходе занятий на полигоне ставится задача добиться именно такой скорости, чтобы дроноводы противника не успели отреагировать. Все надо сделать за пять минут. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» поразили цели на полигоне группировки войск «Днепр». Танкисты вели огонь 125-миллиметровыми снарядами. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#полигон #боевая подготовка #тренировки #наш эксклюзив
