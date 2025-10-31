Путин подписал указ о соцгарантиях разработчикам БПЛА в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий разработчикам и операторам беспилотных летательных аппаратов. Этот режим действует, если они работают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также мера распространяется на разработчиков и операторов робототехники и систем радиоэлектронной борьбы. Отмечено, что в случае их гибели на территории этих четырех регионов семьи получат по пять миллионов рублей.

Если таким лицом будет получено увечье, то ему полагается выплата до трех миллионов рублей. При этом если такое увечье повлекло инвалидизацию, то выплата должна составить четыре миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в военный госпиталь, чтобы навестить раненых бойцов. Он привез с собой иконы, которые спасали жизни - на них следы от осколков.