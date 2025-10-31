В Общественной палате оценили идею перейти на 12-летнее обучение в школах

Председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко не считает 12-летнее школьное образование «панацеей», упор надо делать на методики обучения и содержание учебной программы. Об этом она рассказала в беседе со «Звездой».

По мнению председателя комиссии, в экспертном сообществе много говорят о перспективах введения 12-летнего школьного образования. Но многие эксперты сходятся на том, что дело не в сроках обучения, а в содержании актуальной школьной программы и методиках преподавания.

«Может быть, кому-то кажется, что молодежь сегодня инфантильная, но это не так. И мы видим другие примеры, когда ребята достаточно юного возраста участвуют в системных проектах и волонтерством занимаются. И бизнес стараются запускать, социально ориентированный в том числе», - рассказала Кравченко.

Она объяснила, что для того, чтобы подготовить следующее поколение людей, которые будут способны «отвечать за страну, в которой живут», развивать ее, нужно внимательно работать над содержанием образовательных программ. Кравченко считает, что надо думать над тем, чтобы расширять диапазон инструментов.

«Не только предметы изучать, но и создавать форматы, где ребята будут пробовать себя в решении важных задач, реализовывать проекты, работать в командах. И действительно уметь проектировать сложные системы. Я лично не считаю 12-летнее образование панацеей. В другом месте надо искать решения», - заключила председатель Комиссии ОП РФ.

Сегодня замсекретаря ОП Владислав Гриб рассказал РИА Новости, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение. По его словам, в стране сокращается число первоклассников, однако Гриб подчеркнул, что это не должно приводить к уменьшению числа педагогов. Замсекретаря ОП РФ отметил, что переход к 12-летнему обучению позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет. Он рассказал, что идея 12-летнего школьного образования де-факто реализуется в России. Последний год обучения в дошкольных учреждениях можно рассматривать как подготовку к школе, или «нулевку». По мнению Гриба, это особенно актуально для городов-миллионников, где есть возможность организовать такие программы.

Ранее председатель Комиссии по просвещению и воспитанию ОП России рассказывала, что вопрос сокращения нагрузки педагогов надо рассматривать в комплексе с проблемами кадрового дефицита и системы оплаты труда, иначе не удастся улучшить ситуацию. Кравченко объяснила высокую занятость педагогов в нашей стране, часто достигающую двух ставок, необходимостью перераспределять нагрузку между теми кадрами, что имеются, из-за нехватки специалистов. По ее мнению, только так можно обеспечить детям полноценное образование. Одновременно с этим председатель комиссии напомнила, что размер зарплаты учителей зависит от количества отработанных часов, а не от базовой ставки.