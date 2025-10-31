Нарколог: алкоголь приближает инсульт на 10-15 лет

Регулярно употребляющие алкоголь рискуют столкнуться с инсультом. Об этом предупредил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Причина - негативное воздействие спиртного на все органы, особенно на мозг. В условиях кислородного голодания возникают его дистрофические изменения, уточнил врач.

«Результатом повышенного давления при употреблении алкоголя может стать и геморрагический инсульт, когда разрыв сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг. При этом скапливающаяся кровь давит на мозговую ткань, еще больше затрудняя приток крови к этой области, что ведет к гибели клеток мозга», - пояснил Виталий Холдин в интервью 360.ru.

Исследования подтверждают, что те, кто регулярно прикладывается к бутылке, приближают вероятный инсульт на 10-15 лет. Это острое состояние может привести человека к гибели. Зачастую перенесшие инсульт утрачивают возможность нормально двигаться, теряют память, а также способность говорить, рассказал нарколог. Врач призвал полностью отказаться от спиртного и других вредных привычек, следить за своим артериальным давлением и питанием.

Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев напомнил об одном из средств профилактики инсульта. С его слов, снизить риск возникновения проблем с сосудами поможет здоровая диета. В частности, употребление рыбы. Этот продукт является источником полиненасыщенных жирных кислот, которые придают эластичность кровеносным сосудам, препятствуя формированию атеросклеротических бляшек.