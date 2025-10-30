Россиянам напомнили, что потребление рыбы защищает от инфарктов и инсультов

Употребление рыбы приносит организму массу пользы, но особенно благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» врач-терапевт Денис Прокофьев.

«Рыба является источником полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) - омега-3, омега-6, омега-9. Они выполняют важную функцию в организме. Они придают эластичность сформированным атеросклеротическим бляшкам, предотвращая их распад. Нужно понимать, что процесс атеросклероза является возрастным. Практически у 90% популяции наблюдаются атеросклеротические изменения в сосудах», - рассказал Прокофьев.

По словам медика, весь риск заключается в том, что атеросклеротическая бляшка по прошествии времени «становится жесткой» и подлежит распаду. Когда происходит распад атеросклеротической бляшки, от нее отрываются тромбы, вызывая инфаркты и инсульты.

«Основная функция полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в рыбе в достаточно большом количестве, - это предотвращение распада атеросклеротической бляшки, придание ей эластичной структуры. И самое важное, это защита от инфарктов и инсультов. Именно в этом ценность ПНЖК, которые содержатся в рыбе», - объяснил врач.

Прокофьев добавил, что дополнительная функция полиненасыщенных жирных кислот - это влияние на снижение уровня триглицеридов, поддержание иммунного статуса человека. Триглицериды служат основным энергетическим резервом, который организм использует между приемами пищи или во время физических нагрузок.

По словам эксперта, ПНЖК являются достаточно важным компонентом не только для сердечно-сосудистой системы, но и для дыхательной, и для нервной системы. Полиненасыщенные жирные кислоты участвуют во многих важнейших процессах в организме.

«Но когда мы говорим о том, что рыба необходима для поддержания жизни и достижения старшей возрастной группы, мы имеем в виду именно благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему», - заключил врач.

Вчера президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян, доведя норму до рекомендованной Минздравом РФ. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, на котором обсуждалось развитие рыбохозяйственного комплекса страны. Одним из первых российский лидер заслушал доклад главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.