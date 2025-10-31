Нападение с мачете на супружескую пару в Челябинске попало на видео

Камера на подъезде одного из домов в Челябинске засняла попытку жестокой расправы над семейной парой с ребенком. Подозреваемый - бывший муж пострадавшей. Он подкараулил пару у подъезда и напал на них с мачете. Новый спутник потерпевшей попытался его остановить и основной град ударов принял на себя. После чего подозреваемый бросился за экс-супругой в подъезд.

«Используя мачете, он нанес своей 34-летней бывшей супруге и ее 39-летнему сожителю множественные удары по голове и туловищу», - сообщили в Следственном комитете РФ.

Довершить задуманное ему помешали соседи. Потерпевших доставили в реанимацию с множественными ранами головы и туловища, ребенок не пострадал. Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы нападения.

Похожий случай, в том же районе Челябинска, произошел на этой неделе ранее. Группа неизвестных открыла огонь по местному жителю. Инцидент также попал в объектив камеры наблюдения. В настоящий момент стрелков ищут, с пострадавшим работают следователи.