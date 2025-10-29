МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Неизвестные открыли стрельбу в Челябинске, один человек пострадал

Злоумышленников и их автомобиль ищут сотрудники ДПС и уголовного розыска Челябинска, на месте стрельбы работают эксперты.
Ян Брацкий 2025-10-29 11:33:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Полиция Челябинска разыскивает четверых неизвестных, открывших огонь по местному жителю. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Причины стрельбы устанавливаются.

«28 октября 2025 года в Металлургическом районе Челябинска произошла конфликтная ситуация с участием нескольких человек. В ходе инцидента есть пострадавший», - сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В городе проводят оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемых. К поискам подключены сотрудники ДПС, уголовного розыска и участковые. На месте стрельбы работают следователи и эксперты, опрашивают очевидцев и самого пострадавшего. Прорабатываются все версии случившегося, проверяются места возможного появления подозреваемых в стрельбе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

#стрельба #МВД #челябинск #Уголовное дело
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 