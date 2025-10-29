Неизвестные открыли стрельбу в Челябинске, один человек пострадал

Полиция Челябинска разыскивает четверых неизвестных, открывших огонь по местному жителю. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Причины стрельбы устанавливаются.

«28 октября 2025 года в Металлургическом районе Челябинска произошла конфликтная ситуация с участием нескольких человек. В ходе инцидента есть пострадавший», - сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В городе проводят оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемых. К поискам подключены сотрудники ДПС, уголовного розыска и участковые. На месте стрельбы работают следователи и эксперты, опрашивают очевидцев и самого пострадавшего. Прорабатываются все версии случившегося, проверяются места возможного появления подозреваемых в стрельбе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».