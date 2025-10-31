Шойгу: кто не верил в 2018 году в «Буревестник» и «Посейдон», пора поверить

Тем, кто сомневался в заявлениях президента России Владимира Путина о новейших российских вооружениях, теперь придется признать их существование. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии международного фестиваля «Народы России и СНГ».

«Если говорить, что это вдруг стало - наше новое оружие, я имею в виду и "Буревестник", и "Посейдон", - что оно стало как бы такой неожиданностью, то здесь я могу сказать одно: никакой неожиданности в этом нет. Об этом Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал в 2018 году. Другое дело, может быть, кто-то не поверил тогда, но теперь придется поверить», - сказал Шойгу.

Он также пояснил, что испытания перспективных вооружений в России не прекращались ни на один день, хотя проводились в основном в виде математического моделирования и расчетных проверок, а не в форме физических испытаний.

По словам Шойгу, Россия, как и другие страны, сохраняет готовность своих испытательных полигонов и при необходимости может использовать их. Он подчеркнул, что это не противоречит международным обязательствам и Москва остается сторонником моратория на ядерные испытания, но при этом продолжает совершенствовать свои технологии для поддержания обороноспособности страны.

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка сообщил о новейших системах - ракете «Буревестник» и подводном аппарате «Посейдон».

Глава государства подчеркнул, что «Буревестник», оснащенный компактной ядерной установкой, обладает неограниченной дальностью полета и представляет собой огромный технологический прорыв. По его словам, ядерный реактор этой ракеты в тысячу раз меньше по размеру, чем реактор подводной лодки, и способен запускаться в течение секунд, что делает его уникальным даже с точки зрения гражданских применений - например, в энергетике Арктики или космических проектах.