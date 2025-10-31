Рубинский: Франция встала в один ряд с «неблагополучными» странами ЕС

Антирекорд доверия французов к собственной власти уже не может повредить президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чей срок кончается, но ставит под вопрос престиж всей Пятой республики, которая встала в один ряд с наиболее ненадежными в экономическом смысле странами ЕС. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» советский и российский историк, политолог, дипломат, специалист по новейшей истории и политике Франции, кавалер ордена Почетного легиона Юрий Рубинский.

«Еще в первую свою пятилетку пребывания на президентском посту он (Макрон. - Прим. ред.) не блистал популярностью по целому ряду причин. Его определенные предпочтения и действия приобрели ему прозвище "президент богатый". Он всегда претендовал на преодоление традиционного конфликта между левыми и правыми, но оказалось, что он, безусловно, правый», - объяснил историк.

Рубинский добавил, что в нынешней ситуации, когда Макрону осталось быть президентом Франции меньше 1,5 года, идет активная борьба. Решается, уйдет ли он раньше срока и кто в таком случае его сменит.

«Основная проблема, с которой столкнулась страна, - очень большой бюджетный дефицит и отсутствие источников, таких, которые были бы приемлемы для широкого избирателя... Брать дополнительные налоги? Это традиционный вопрос. Но сегодня этот вопрос приобрел большую остроту, поскольку Франция если останется в новом году без бюджета, это не смертельно. Но это для нынешнего президента и теперь уже скоро бывшего. Для страны, для государства и позиции Франции в международном плане картина негативная», - рассказал эксперт.

Рубинский напомнил, что Франция на сегодняшний день является «крупнейшим заемщиком, должником». Страна платит проценты по долгам больше, чем тратит на здравоохранение или образование.

Рейтинг доверия французов к собственной власти достиг антирекорда за последние 50 лет. До этого настолько низкий уровень доверия был у населения только к 24-му президенту Франции Франсуа Олланду.

По мнению Рубинского, вопрос уже не в персональном будущем Макрона, которое определено. Вопрос в том, каким образом будут найдены способы «свести концы с концами», когда французские проценты по долгам больше первой статьи расходов бюджета. По словам Рубинского, проценты по долгам, которые накопились у Франции, сейчас больше, чем у традиционно «неблагополучных» с точки зрения бюджета стран, таких как «Испания, Португалия, Италия или Греция».

Это, как считает историк, очень сильно дискредитирует не только лично президента Макрона, но ставит под вопрос престиж нынешней системы целиком - всей Пятой республики, державы, созданной Шарлем де Голлем, которой уже больше полувека.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона достиг рекордно низкого уровня и составил 11%. Недоверие французов к своему президенту растет на фоне масштабных протестов, происходящих в стране. Недовольство граждан вызвала пенсионная реформа Макрона.

Ранее в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Арина Преображенская объяснила, почему инициатива крайне левых сил о запуске процедуры импичмента президенту Франции не имеет шансов на успех. По ее словам, несмотря на политический тупик в стране, никто не может принудить главу государства к отставке, так как он был избран легитимно, и повлиять на это способна лишь его собственная воля.