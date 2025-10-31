МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рейтинг доверия к Макрону упал до исторического минимума в 11%

В то время как рейтинг Макрона стремительно падает, показатель доверия граждан к премьер-министру Себастьену Лекорню растет.
Виктория Бокий 2025-10-31 00:11:45
© Фото: Luka Dakskobler, Keystone Press Agency, Globallookpress

Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого уровня и составил 11%. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные опроса исследовательской компании Verian.

Известно, что за месяц показатель одобрения президентства Макрона понизился на 5%. Подавляющее большинство респондентов, примерно 84%, негативно оценивают деятельность французского лидера.

В то время как рейтинг Макрона стремительно падает, показатель доверия граждан к премьер-министру Себастьену Лекорню растет – с 20% до 26% за месяц. Недоверие французов к своему президенту растет на фоне масштабных протестов, происходящих в стране. Недовольство граждан вызвала пенсионная реформа Макрона.

Ранее в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Арина Преображенская объяснила, почему инициатива крайне левых сил о запуске процедуры импичмента президенту Франции Эммануэлю Макрону не имеет шансов на успех. По ее словам, несмотря на политический тупик в стране, никто не может принудить главу государства к отставке, так как он был избран легитимно, и повлиять на это способна лишь его собственная воля.

