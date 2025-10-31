Следователи: жительницу Екатеринбурга обезглавил родной сын

Убийцей женщины, обезглавленное тело которой накануне наши в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, мог оказаться ее собственный сын. К такому выводу пришли сотрудники уголовного розыска, задержавшие подозреваемого. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одним из мотивов совершения преступления могла стать ссора из-за частых упреков со стороны матери.

«Задержали подозреваемого сыщики уголовного розыска. Им оказался родной сын погибшей женщины. По одной из версий, фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы проводить ее до новой квартиры. По пути следования он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Несмотря на то что мать и сын жили в разных квартирах, они регулярно ссорились, добавил Горелых. Сейчас предполагаемый убийца задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи проверяют другие версии случившегося. Выяснилось, что он почти сразу сообщил о совершенном преступлении родственникам, но те побоялись обратиться в полицию. Жестокость, с которой было совершено убийство, поразила даже опытных оперативников.

«Он сказал, что ранее забивал домашний скот и к этому процессу привык», - отметил начальник пресс-службы ведомства.

Напомним, тело женщины нашли накануне. В полицию обратился местный житель, который бегал в лесопарке по утрам. После обследования места преступления оперативники опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения.