Обезглавленное тело женщины без одежды нашли в лесопарке Екатеринбурга

Тело обнаружил человек, который утром бегал в лесопарковой зоне.
Владимир Рубанов 2025-10-30 16:02:57
© Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге обнаружили тело женщины в Юго-Западном лесопарке. При осмотре нашли признаки криминальной смерти. Тело было без головы, сообщает e1. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство», сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По словам представителя полиции, сообщение о находке поступило в 10.39 от человека, который утром бегал в лесопарковой зоне. Тело было полностью без одежды и лежало недалеко от автозаправки. На одном из пальцев нашли кольцо.

Сейчас проверяют данные о пропавших женщинах, чтобы понять, кто это может быть. Полиция продолжает расследование вместе со следователями, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Специалисты осматривают окрестности, проводят экспертизы и ищут свидетелей. Сотрудники правоохранительных органов также смотрят записи с камер видеонаблюдения в том районе, где нашли тело.

Специалисты решают, какие экспертизы нужно сделать, включая судебно-медицинскую, биологическую и другие. Полиции поручили провести необходимые оперативные действия.

#расследование #убийство #Екатеринбург #полиция #Уголовное дело #тело #лесопарк
