NASA вступило в спор с Ким Кардашьян из-за высадки американцев на Луну

В беседе с актрисой Сарой Полсон Ким Кардашьян предложила отправить «миллион статей» с неоспоримыми доказательствами «лунной аферы».
Сергей Дьячкин 2025-10-31 10:47:12
© Фото: National Aeronautics & Space Adm, SPAD0, Global Look Press

NASA выступило с опровержением заявления актрисы и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, в последнем выпуске сериала «Семейство Кардашьян» поддержавшей теорию, что высадка астронавтов на Луну в 1969 году была инсценировкой. Об этом сообщил журнал Rolling Stone.

В соответствующем эпизоде сериала Кардашьян обсуждала с актрисой Сарой Полсон съемки нового проекта. Она выступила с утверждением, что путешествия за пределы земной орбиты не было. При этом она сослалась на публикации о Баззе Олдрине, одном из участников лунной миссии «Аполлон-11». Кардашьян сказала, что «все время сосредотачивается на теориях заговора», и предложила отправить «миллион статей» с неоспоримыми доказательствами своей собеседнице.

С 1968 по 1972 год NASA отправило на спутник Земли девять экспедиций в рамках программы «Аполлон». В шести из них астронавты высаживались на лунную поверхность. В дальнейшем программу заморозили, а потом закрыли. Исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи выступил с ответным заявлением в соцсетях.

«Да, Ким Кардашьян, мы уже были на Луне... Шесть раз!» - написал Даффи.

Двадцатого июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми высадились на Луну в рамках миссии «Аполлон-11». За этим событием наблюдали миллионы людей по всему миру.

Позднее возникла конспирологическая теория «Лунный заговор». Ее сторонники считают, что высадка была постановкой. Популярность теории подогрела книга Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне». Среди популярных доводов, которые приводят конспирологи - колебание флага «на ветру», отсутствие звезд на снимках и неправильные тени. Астрофизик Нил Деграсс Тайсон опровергал эти заявления, отмечая, что инсценировка высадки потребовала бы больше усилий и затрат, чем осуществление реального полета на Луну.

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал «Звезде» о перспективах освоения человечеством Луны и Марса. По словам эксперта, недавно на Луне были обнаружены ценные ресурсы, которые на Земле считаются дефицитными. Поэтому в крупнейших странах, в том числе и в России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

Легендарный советский космонавт Алексей Леонов, первым в истории осуществивший выход в открытый космос, в интервью «Звезде» подтверждал, что высадка американцев на Луну была частично доснята в студии. Но вместе с тем он опроверг слухи о том, что вся высадка была инсценирована.

#NASA #Луна #астронавты #Ким Кардашьян #высадка на Луну #Базз Олдрин #Алексей Леонов #конспирологические теории #Апполон-11 #Лунный заговор #сара полсон
