Число жертв «ангарского маньяка» Попкова достигло 91

В Ангарске следователи СК России завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в 2008 году следствие по делу было приостановлено в связи с «неустановлением лица, совершившего преступление». В рамках постоянной работы по раскрытию дел прошлых лет и благодаря идентичности почерка убийцы следователи установили причастность Попкова.

Сообщается, что в августе 2008 года маньяк менял пробитое колесо на Московском тракте в городе Ангарск. Там он встретил двух 27-летних женщин. В процессе знакомства из-за того, что, по мнению Попкова, женщины находились в наркотическом опьянении, завязалась ссора. В ходе конфликта, пока одна из женщин сидела в салоне его автомобиля, маньяк накинул веревку на шею ее подруге, находившейся на улице. Убедившись, что она не подает признаков жизни, Попков вернулся к машине, вывел вторую жертву и убил ее аналогичным способом.

Попков полностью признал вину. В настоящее время 61-летний «ангарский маньяк» находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Криминалист Михаил Игнатов рассказывал «Звезде», что Попков работал в дежурной части, через которую проходила вся информация о расследуемых делах. Он мог вовремя скорректировать адрес, скорректировать работу оперативно-следственной группы. Знал, как зачистить улики. Он знал о ходе расследования. Криминалист прокомментировал также тот факт, что выжившие женщины указывали на милицейский «уазик» возле места преступления. По словам Игнатова, искали машины, которые были обклеены или раскрашены под милицейские. Никто не мог поверить в то, что орудует именно сотрудник милиции. Криминалист подчеркнул, что это был нонсенс.