Криминалист Игнатов рассказал, как «ангарский маньяк» запутывал следствие

«Ангарский маньяк» работал в дежурной части милиции, поэтому знал всю информацию о расследованиях и мог зачищать улики.

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«Ангарский маньяк» Михаил Попков, которому добавили 10 лет к пожизненному наказанию за доказанные убийства еще трех женщин, мог зачистить улики против себя же и запутать следствие. Криминалист Михаил Игнатов рассказал «Звезде», что Попков работал в дежурной части, через которую проходила вся информация о расследуемых делах.

«Он работал в дежурной части, через которую проходит вся информация. Он мог вовремя скорректировать адрес, скорректировать работу оперативно-следственной группы. Знал, как зачистить улики. Он знал о ходе расследования - кого подозревают. Мог дать какую-то информацию, чтобы пустить по ложному следу», - сказал Игнатов нашему телеканалу.

Криминалист прокомментировал также тот факт, что выжившие женщины указывали на милицейский уазик возле места преступления. По словам Игнатова, искали машины, которые были обклеены или раскрашены под милицейские. Никто не мог поверить в то, что орудует именно сотрудник милиции. Криминалист подчеркнул, что это был нонсенс.

«Искали уазики, которые могли раскрасить под милицейские. Но никто не мог предположить, что это был действующий (сотрудник милиции. - Прим. ред.)», - сказал Игнатов.

Напомним, что «ангарского маньяка» приговорили еще к 10 годам колонии за убийство трех женщин. Теперь список его жертв состоит из 86 имен. Ранее Попков был приговорен к пожизненному заключению.