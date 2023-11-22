В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Криминалист Игнатов рассказал, как «ангарский маньяк» запутывал следствие

Елизавета Егорова
15:27 22.11.2023
«Ангарский маньяк» работал в дежурной части милиции, поэтому знал всю информацию о расследованиях и мог зачищать улики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, которому добавили 10 лет к пожизненному наказанию за доказанные убийства еще трех женщин, мог зачистить улики против себя же и запутать следствие. Криминалист Михаил Игнатов рассказал «Звезде», что Попков работал в дежурной части, через которую проходила вся информация о расследуемых делах.

«Он работал в дежурной части, через которую проходит вся информация. Он мог вовремя скорректировать адрес, скорректировать работу оперативно-следственной группы. Знал, как зачистить улики. Он знал о ходе расследования - кого подозревают. Мог дать какую-то информацию, чтобы пустить по ложному следу», - сказал Игнатов нашему телеканалу.

Криминалист прокомментировал также тот факт, что выжившие женщины указывали на милицейский уазик возле места преступления. По словам Игнатова, искали машины, которые были обклеены или раскрашены под милицейские. Никто не мог поверить в то, что орудует именно сотрудник милиции. Криминалист подчеркнул, что это был нонсенс.

«Искали уазики, которые могли раскрасить под милицейские. Но никто не мог предположить, что это был действующий (сотрудник милиции. - Прим. ред.)», - сказал Игнатов.

Напомним, что «ангарского маньяка» приговорили еще к 10 годам колонии за убийство трех женщин. Теперь список его жертв состоит из 86 имен. Ранее Попков был приговорен к пожизненному заключению.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:39 Армия
Фрегат «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту прибыл в Сирию
14:16 В стране и мире
СФ одобрил закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в месяц
14:07 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что восемь пусковых установок С-300 уже поставлено в Таджикистан
13:08 В стране и мире
Песков прокомментировал идею Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию
12:55 В стране и мире
Украина заявила о договоренности с Нидерландами по возвращению скифского золота
Популярное
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.