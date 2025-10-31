Инженеры наладили производство деталей для разминирования на 3D-принтере

Инженеры в полевой лаборатории на линии соприкосновения наладили производство деталей на 3D-принтерах, которые помогают саперам безопаснее обезвреживать мины. Об этом рассказал корреспондент Александр Тарасенко, побывавший в одной из мастерских группировки «Восток».

Саперы каждое утро выезжают проверять пути для продвижения техники и обследовать населенные пункты. По словам одного из бойцов, часто на пути попадаются замаскированные взрывные устройства, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей и военнослужащих.

«Прячут во всем - в носках, ботинках, шапках, перчатках, шоколадках. Лежала сумка неприметная, ее, получается, хотели сдернуть. Но увидели, что там провода. Не стали рисковать, просто запустили "птичку" туда и уничтожили», - сказал сапер 147-го инженерно-саперного полка с позывным Каспер.

Он добавил, что современные средства обнаружения и вспомогательная техника значительно облегчают работу расчета и снижают риск для личного состава.

В распоряжении саперов - защитная экипировка и беспилотные комплексы, с помощью которых выполняется разведка и дистанционная проверка потенциально опасных предметов. Оператор БПЛА из 147-го инженерно-саперного полка с позывным Дальний отметил, что беспилотники дают возможность получить картину обстановки без непосредственного риска для людей.

«Делаем самоделку - бутылку, кусок пластида. Цепляем на дрон - есть сбросник. Сбрасывается она с высоты метров 50 примерно. Много чем помогает, сохранить жизни, уберечь товарищей от травм», - пояснил Дальний.

В тыльной части была развернута небольшая мастерская, где бойцы своими руками и при помощи 3D-печати изготавливают корпуса и вспомогательные элементы для специальных приборов, используемых при разминировании. Там делаются запасные части, корпуса, элементы крепления. В мастерской отлажен цикл изготовления небольших партий деталей, что ускоряет снабжение расчетов на передовой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.