Расчеты «Молний» разгромили опорник ВСУ на Купянском направлении

Расчеты FPV-дронов «Молния» группировки войск «Запад» оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям, уничтожив опорный пункт и живую силу противника.
2025-10-31 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Купянском направлении расчеты ударных FPV-беспилотников «Молния» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», оказав огневую поддержку штурмовым подразделениям, уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подготовка дронов проходит в ремонтной мастерской. Сначала их собирают и тестируют, затем аппараты оснащают боеприпасами, выбирая оптимальный вариант для конкретных задач. При помощи специальной конструкции беспилотники могут нанести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами. Это существенно увеличивает их боевую эффективность.

Когда дрон полностью готов к вылету, то оператор развертывает ретранслятор связи, выбирает оптимальную стартовую позицию и запускает аппарат с катапульты. Главная цель оператора - своевременно обнаружить и точно поразить назначенные цели.

БПЛА такого типа с высокой эффективностью уничтожают легкобронированную технику, укрепления и живую силу на линии боевого соприкосновения. Массовое их использование значительно ускоряет продвижение наших войск и освобождение территорий от врагов.

Ранее в Минобороны показали, как бойцы бойцы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с помощью дрона «Скат 350М» нашли скрытые позиции украинской армии на Харьковском направлении. Артиллеристы быстро приехали на место и нанесли удар по боевикам.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны России #ВСУ #уничтожение #Опорный пункт #Купянское направление
