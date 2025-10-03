МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Мста-С» накрыла кочующий миномет ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы БПЛА помогли артиллерии группировки «Запад» поразить цель в реальном времени.
2025-10-03 10:34:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Краснолиманском направлении расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» выполнили очередную боевую задачу. Под огонь попал кочующий минометный расчет ВСУ, который пытался сменить позицию, сообщило Минобороны России.

Обнаружили его операторы беспилотников. Дрон заснял передвижение противника и сразу передал координаты артиллеристам. Через несколько минут 152-мм орудие было готово к работе. Несколько выстрелов - и цель оказалась уничтожена.

Корректировка велась прямо в ходе стрельбы по картинке с беспилотника, поэтому расчет действовал максимально точно. После выполнения задачи экипаж замаскировал гаубицу и сменил позицию, чтобы избежать ответного огня.

«Мста-С» позволяет вести огонь как по укреплениям и технике, так и по движущимся целям на больших расстояниях. Артиллеристы «Запада» используют ее ежедневно для поддержки пехоты и контрбатарейной борьбы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #гаубица #Запад #Мста-С #артиллеристы
