Расчеты самоходок «Мста» уничтожили украинских дроноводов

Артиллерийские удары наносились на Харьковском направлении, в зоне ответственности группировки войск «Север».
2025-09-16 17:56:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о ликвидации украинских расчетов беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты самоходных 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С».

Уточняется, что самоходки принадлежали 44-му армейскому корпусу группировки войск «Север». Они наносили артиллерийские удары на Харьковском направлении. При этом уничтожить удалось не только вражеских дроноводов, но и взводные опорные пункты ВСУ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация пункта управления беспилотниками оказала значительное влияние на слаженность действий дроноводов врага на этом участке.  

Ранее сообщалось, что расчет инженерного комплекса «Земледелие» отрезал путь для колонны ВСУ под Красноармейском. Это удалось сделать, дистанционно заминировав участок дороги, по которой неприятель осуществлял подвоз снабжения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #Мста-С #самоходки #харьковское направление #группировка "север"
