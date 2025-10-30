Швейцария применит санкции 18-го пакета ЕС против России

Власти Швейцарии применят дополнительные антироссийские меры, обозначенные в 18-м санкционном пакете Евросоюза, а также используют ограничения в отношении Белоруссии. С таким заявлением выступили в швейцарском кабмине.

«Федеральный совет решил, что Швейцария применит дальнейшие меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры против Белоруссии», - говорится на сайте правительства.

До этого уже действовало ужесточение контроля над экспортом и снижение потолка цен на нефть. Теперь же Швейцария готова полностью запретить транзакции с российскими банками, остановить участие в инвестиционных проектах, а также прекратить импорт нефтепродуктов и продолжить дальнейшее ужесточение экспортного контроля.

На фоне антироссийской риторики Швейцария продолжает наращивать закупку золота у нашей страны. В первом полугодии 2025 года она вдвое увеличила импорт российского золота - до 10,2 т на $934,7 млн. Общеевропейское эмбарго удается обходить благодаря покупке драгоценного металла через другие страны, отмечают эксперты. Ранее сообщалось, что власти Швейцарии заморозили еще $340 млн частных российских активов и $6 млн Банка России. К этим активам добавились объекты недвижимости юридических и физических лиц.

Тем временем власти ЕС уже утвердили 19-й санкционный пакет. Он направлен против российских банков, криптобирж, структур в Индии, Китае и т. д., сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Под санкции попали дочерние предприятия «Лукойла» и «Роснефти», а также филиалы российских банков в Белоруссии и Казахстане. В рамках этого пакета российских дипломатов ограничили в перемещении внутри Шенгенской зоны, а европейским туроператорам запретили отправлять туристов из ЕС в нашу страну.